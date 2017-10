Google ostaa Applen 9 miljardilla dollarilla – Se olikin nolo valeuutinen

Valeuutiset on kuuma puheenaihe ympäri maailman ja tätä taustaa vasten sijoittajille suunnattu Dow Jones Newswire -uutissähkepalvelu joutui äärimmäisen noloon tilanteeseen . Sähkepalvelu nimittäin välitti sijoittajille uutisen, jonka mukaan Google aikoisi ostaa Applen.Tieto on luonnollisesti täysin lööperiä, mutta tällaista mokaa ei saisi missään nimessä tapahtua kun uutissähkepalvelun asiakkaina on isoja rahoja liikuttelevia sijoittajia. Vääriin tietoihin perustuvat sijoituspäätökset voivat maksaa todella paljon, mutta Dow Jonesin onneksi Applen eikä Googlen osakkeiden arvostuksessa ei tapahtunut uutisten julkaisun jälkeen suurempia muutoksia.Syy miksi sijoittajat eivät reagoineet nopeasti uutiseen oli ehkä siinä, että tiedon mukaan Google olisi ostamassa Applea yhdeksällä miljardilla dollarilla. Applen markkina-arvo on kuitenkin yli 800 miljardia dollaria, joten jos Google tai joku muu oikeasti haluaisi ostaa Applen pois pörssistä, ei se todennäköisesti onnistu alle 1000 miljardilla dollarilla.Uutisen uskottavuusarvoa vähensi ehkä myös se, että Steve Jobsin väitettiin ehdottaneen kauppaa testamentissaan. Lisäksi eräs uutisotsikko kuului seuraavasti: "DJ Google Says Yay". Tällaisista yrityskaupoista huolehtisi todennäköisesti Googlen sijaan sen emoyhtiö, Alphabet.Dow Jonesin mukaan sen palveluihin ei ole murtauduttu, vaan väärät sähkeet olivat teknisen virheen tuloksia. Tarkoituksena oli ilmeisesti testailla jotain ja hupimielessä kirjoitetut otsikot pääsivät livahtamaan julkisiksi.