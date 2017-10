OnePlus 3 ja 3T saivat uuden Android-beetaversion

OnePlus on julkaissut viime vuoden kahdelle älypuhelinmallilleen uuden Android-version testiohjelman välityksellä. Kyseessä on tietysti Android 8.0 Oreo, jonka esiversio on nyt saatavilla.Beetaversiota jaellaan OnePlussan Open Beta -ohjelmassa, mutta luonnollisesti esiversion ollessa kyseessä siinä voi olla vielä muutamia bugeja, joita hiotaan beetakäyttäjien avustuksella pois lopullisesta versiosta.OnePlus on kertonut, että ongelmiin saattaa kuulua sormenjälkilukijan hitautta, Google Photos pikalinkin toimimattomuutta sekä epävakautta NFC:ssä ja Bluetoothissa.Mikäli et jaksa katsella kyseisiä ongelmia, mutta jaksat odottaa, niin yhtiö on luvannut lopullisen päivityksen laitteisiin vielä tämän vuoden aikana.Toisaalta, jos muutama bugi ei häiritse, ja raporttien mukaan kyseiset bugit eivät ole välttämättä edes läsnä, niin uutta käyttöjärjestelmäversiota pääsee käyttämään etuajassa.Android Oreo tuo mukanaan mm. uudistuksia ilmoituksiin, paremman tallennustilan hallinnan, sovellusten pikavalinnat kotinäytölle, uusia emoji-kuvia ja paljon muuta.Lisätietoja beetaversion asennuksesta löytyy täältä