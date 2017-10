Mobiilidatan kulutus henkeä kohden maailmassa - Suomi ylivoimainen ykkönen

mobiilidatan kulutus liittymää kohden maailmassa

julkisti hiljattain tilastotietoja netin käytöstä ympäri maailmaa. Yksi mielenkiintoinen tilasto OECD:n luvuissa mairittelee suomalaisia erityisen paljon.Suomi on mobiilidatan kulutuksessa aivan ylivoimainen ykkönen koko maailmassa. Meillä yhtä liittymää kohden dataa kulutetaan noin 11 gigatavua, joka ikinen kuukausi. Lähimpään kilpailijaan on matkaa, sillä kakkosena tilastossa keikkuva Latvia kuluttaa dataa vain reilut 8 gigatavua kuukaudessa liittymää kohden.Usein Aasian talousjätit, Etelä-Korea ja Japani, nostetaan esiin kännykkänetin edelläkävijämaina, mutta Japanissa dataa kuluu henkeä kohden vain reilut 2 gigatavua ja Koreassakin vain vajaa 4 gigatavua.Syynä tähän on tietysti suomalainen erikoisuus: halvat mobiililiittymät, joissa ei ole käyttökattoja. Tämä toki aiheuttaa omat outoutensa, kuten mm. sen että Suomessa kännykkäsovellukset eivät päivity itsestään ellei käyttäjä tiedä haluavansa niiden päivitystä.Suomen datan kulutusta nostaa vielä sekin, että me olemme maailmassa kakkossijalla "simmejä per asukas"-tilastossa, heti Japanin jälkeen. Meillä siis liittymiä on henkeä kohden 1,4 eli dataa kuluu oikeasti nuppia kohden noin 15 gigatavun kuukausitahdilla, pelkästään mobiiliverkoissa.OECD:n tilastodata löytyy raakaversiona täältä