Huawein Mate-huippupuhelimen Lite-versio saapuu myös Suomeen

Huawei esitteli eilen uusia Mate 10 -älypuhelimiaan ja niistä kaksi huippumallia esiteltiinkin jo tässä jutussa . Yhtiö kuitenkin esitteli myös kevyemmän Mate 10 -mallin, joka saapuu Pro-mallin tavoin myyntiin myös Suomessa.Mate 10 Lite on huomattavasti kevyemmin varusteltu suurikokoinen, nk. puhlettikokoluokan älypuhelin. Sen ominaisuudet eroavat merkittävästi suuremmasta kaksikosta ja siinä ei ole esimerkiksi tekoälystään tuttua Kirin 970 -piiriä.399 euron hintaan myytävä laite on kuitenkin suhteellisen mukavasti varusteltu hintaluokassaan ja erityisesti kameroiden osalta ei ole kovinkaan kevyt versio. Siitä löytyy mm. kahdeksanytiminen Kirin 659, 4 gigatavua RAM-muistia, 64 Gt muistikortilla laajennettavaa tallennustilaa, kaksoiskamera (16 MP + 2 MP), kaksoisetukamera (dual 13 MP), kookas 3340 milliampeeritunnin akku sekä tietysti suuri 18:9-kuvasuhteen kosketusnäyttö.Näytöllä on kokoa 5,9 tuumaa ja resoluutio on Pro-mallin tavoin sama Full HD+ eli 1080 x 2160. Sormenjälkilukija on sijoitettu laitteen taakse.Lite-versio saapuu myyntiin Pro-mallia ennen jo 6.11. mustan, sinisen ja samppanjan värisenä 399 euron hintaan.