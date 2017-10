Nokian uusi älypuhelin esitellään huomenna

HMD Globalin markkinoimien Nokia-puhelinten lista on kasvanut vuoden mittaan jo neljän laitteen pituiseksi. Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6 sekä Nokia 8 saavat kuitenkin uuden sisarlaitteen jo mahdollisesti huomenna.Suomalaisyhtiön julkistustilaisuus Kiinassa alkaa verkkoon levinneiden kuvien mukaan huomenna kymmeneltä aamulla paikallista aikaa. Tilaisuudessa esitettyä laitetta myy yhteistyökumppani Tmall Kiinassa heti seuraavalla viikolla.Tässä vaiheessa ei ole valitettavasti tietoa mikä laite on kyseessä, mutta huhut ovat kertoneet esimerkiksi Nokia 8 -mallin uudesta kiinaversiosta. Voi tietysti olla, joskin melko epätodennäköistä, että yhtiö esittelee jonkin täysin uuden mallin paikkaamaan rakoja esimerkiksi Nokia 6:n ja Nokia 8:n välissä.Kuvista paljastuu myös laite, mutta sen tunnistaminen tummasta kuvasta ilman yksityiskohtia on vaikeaa. Laitteessa näytettävä kuva itsessään on ainakin Nokia 8 -mallin kamerapromosta tuttu kuva (vrt. alla), joten siinä mielessä laite voi hyvinkin olla juuri Nokia 8 -versio. Toisaalta kuvassa oleva laite ei ole aivan saman kokoinen ja vaikuttaa sisältävän eri kokoiset reunukset.Jäämmekin mielenkiinnolla odottamaan millaisia uutisia HMD:llä on ensi yönä Suomen aikaa. Sillä aikaa voitte vertailla oheisia kuvia.