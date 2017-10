Samsung tuomassa Galaxy S8:lle yhden Noten ominaisuuksista

Samsungin Galaxy Note8 on tällä hetkellä kenties markkinoiden halutuin Android-puhelin. Toki Google julkisti omat Pixel 2 -puhelimensa juuri, mutta niiden saatavuus erityisesti Suomessa on heikkoa, ja onhan Samsungilla tietysti myös Galaxy S8.Jälkimmäisestä kuitenkin puuttuu muutamia ominaisuuksia, jotka tekevät Note-sarjan laitteesta paremman vaihtoehdon. Samsung on kuitenkin tuomassa yhden Noten ominaisuuksista pian myös Galaxy S8:lle, kerrotaan yhtiön palautekanavaa pitkin.S Pen -kynää ei tietysti voida tuoda Galaxy-malliin, vaan sen sijaan kyseessä on potrettimoodi. Muotokuviin tarkoitettu kuvausmoodi mahdollistaa ohjelmistollisesti bokeh-efektin luomisen kohteen taakse.Note8:sta löytyy tietysti kaksoiskamera, jonka avulla syvyys voidaan kerätä kameroiden avulla, mutta Galaxy S8:sta puuttuu toinen kamera. Niinpä Samsung on tuomassa ohjelmistollisen ratkaisun, jollaista myös Google käyttää uusissa Pixel 2 -puhelimissaan.Tässä vaiheessa ominaisuuden saapuminen ei ole aivan satavarmaa, koska yhtiö ei ole vahvistanut tietoa virallisia teitä, mutta GSMArenan lähteen mukaan se voi saapua seuraavassa päivityksessä.