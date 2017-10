WhatsApp lisäsi reaaliaikaisen paikannuksen pikaviestimeensä

WhatsApp kertoi pari päivää sitten lisänneensä uuden ominasuuden viestisovellukseensa. Maailman suosituimman pikaviestimen uusin ominaisuus ei kuitenkaan koske sinänsä itse viestejä paljoakaan, vaan kyseessä on pikemminkin oheisominaisuus.Yhtiö kutsuu ominaisuutta nimellä Live Location, joka tarkoittaa reaaliaikaista paikannusta. Ominaisuuden avulla käyttäjä voi ilmoittaa oman paikkansa, GPS:n ja verkkopaikannuksen avulla, muille WhatsApp-käyttäjille.Heti luonnollisesti herää kysymys kenelle kaikille tätä tietoa jaetaan, mutta WhatsApp on tunnetusti tarkka yksityisyydestä ja tämä ominaisuus ei poikkea tästä tavasta. Nk end-to-end-salaus tarkoittaa, ettei tietoa pääse keräämään kukaan muu kuin oma WhatsApp-kontakti, jolle tieto on jaettu.Tämän lisäksi jakamiseen asetetaan aikaraja, jonka jälkeen paikkaa ei enää päivitetä kontaktille, ja mikäli jakamisen haluaa pois päältä ennenaikaisesti niin sekin onnistuu helposti.Live-paikan jakaminen onnistuu avaamalla halutun kontaktin/ryhmän keskustelu ja valitsemalla Liitä-nappi (paperiliitin), sieltä Location-valinnan alta löytyy uusi vaihtoehto Share Live Location. Mikäli useat ryhmän jäsenet jakavat paikkansa, niin ne näkyvät samassa kartassa.Tässä vaiheessa ominaisuus ei löydy vielä kaikista WhatsApp-laitteista, vaan julkaisu on tapahtunut porrastetusti. Ominaisuus saapuu Android- ja iPhone-laitteisiin tulevien viikkojen aikana.