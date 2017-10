Android-sovellusten uusi aikakausi alkaa – Google esittelee Instant Appseja

Ajatus suoratoistettavista sovelluksista kuulostaa äärimmäisen houkuttelevalta: ohjelmia voisi käyttää lennossa kuin ne olisi asennettu omaan puhelimeen, mutta kuitenkin ilman tarvetta käydä lataus- ja asennusrutiineja läpi.Google esitteli tällaisen Instant Appsiksi kutsutun konseptin viime vuonna Google I/O -kehittäjätapahtumassa, mutta sovelluskehittäjien käyttöön teknologia avautui vasta tämän vuoden keväänä. Sovelluskehittäjien näkökulmastakin Instant Appseissa on selvä mielenkiintoa herättävä koukku: käyttäjälle voidaan antaa mahdollisuus testata sovelluksen toimintaa ja luonnetta ennen sen asentamista puhelimeen.Hyvän ensivaikutelman antamisen jälkeen testaaja lataa ja asentaa sovelluksen todennäköisemmin puhelimeen. Instant Appsien käyttöönotossa on edetty vihdoin siihen pisteeseen saakka, että ohjelmia voi kokeilla Google Playn kautta. Sovelluskauppaan on luotu yhteensopiville Android-laitteille tarkoitettu ohjelmakategoria, johon on lisätty Instant Apps -tekniikkaa tukevia sovelluksia. Googlen mukaan uuden Instant Apps -sovellukset pystyvät tarjoamaan rikkaan käyttökokemuksen, jota on vaikea erottaa varsinaisista asennetuista sovelluksista. Aiemmissa versioissa ohjelmien oiminaisuudet ja toiminnot saattoivat olla hyvin rajoitettuja.