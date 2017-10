Google selvittää – Palavatko kuvat Pixel 2:n näyttöön kiinni?

lokakuun alussa esittelemät toisen sukupolven Pixel-älypuhelimet eivät ole ehtineet kauaa olla markkinoilla, mutta siitä huolimatta laitteista on löydetty pahoja teknisiä ongelmia. Puhelimien näytöissä on raportoitu olevan burn-in-ongelmaa Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että näyttöön "palaa kiinni" jokin kuvio. Näin käy erityisesti jos näytöllä esitetään jatkuvasti samaa kuviota pitkiä aikoja. Perinteisissä LCD-näytöissä tätä ongelmaa ei esiinny mitenkään yleisesti, mutta OLED-pohjaisissa näyttöpaneeleissa se pitää ottaa huomioon. Tämä on vaikuttanut esimerkiksi Galaxy S8:n käyttöliittymäsuunnitteluun, koska Samsung on korvannut fyysisen kotinäppäimen näytöllä esitettävällä virtuaalisella painikkeella.Pixel 2:n kohdalla ongelman laatu ja laajuus ei ole täysin varmasti tiedossa, mutta Google kertoo ottaneensa ongelmaraportit vakavissaan ja alkanut tutkia asiaa. Vaikka yhtiöllä ei olekaan vielä tässä vaiheessa juuri mitään sanottavaa aiheesta, niin se muistuttaa kuitenkin laitteiden käyvän laajan laaduntarkistuksen. Pixel 2:n näytössä on havaittu muitakin ongelmia, kuten sinertävää sävyä ja värien haaleutta.