Googlen ongelmat jatkuvat, toimitti laadunvalvonnassa hylätyn Pixel 2 -puhelimen

Googlen uusimmat Pixel-puhelimet vaikuttivat julkaisun yhteydessä niin vakuuttavilta, että monet varmasti unohtivat Samsungin uudet Galaxy-mallit tyystin. Nyt hieman myöhemmin laitteista on paljastunut ongelmia, jotka saattavat muuttaa mielen.Hiljattain Google kertoi alkavansa selvittämään ongelmia Pixel 2 -puhelinten näytöissä. Kuluttajat ja erityisesti testaajat ovat huomanneet monenlaisia ongelmia uutuuspuhelinten OLED-näytöissä.Näytön palamisen ja väriongelmien lisäksi nyt Reddit-käyttäjä on kertonut , että Googlelta tilattu ja nyt saapunut puhelin oli hylätty laadunvalvonnassa. Kyse ei ole tällä kertaa tyytymättömästä asiakkaasta, jonka oman arvion mukaan laite olisi pitänyt heittää sivuun laaduvalvonnan seurauksena, vaan aivan aidosti hylätty laite, kertoo 9to5Google Reddit-käyttäjä Dpezetille saapunut Pixel 2 nimittäin sisälsi laadunvalvonnan tarkastuslomakeen, jossa mainitaan tuotteen sisältävän kosmeettisia vaurioita. Nämä näkyvätkin kuvan laitteessa, joka on selkeästi naarmuuntunut.Google tosin on jo kertonut korvaavansa Dpezetin laitteen ja antavansa 10 dollarin Google Play -kupongin, mutta nolo moka se on silti. Lisäksi kuluttajille hylättyjen laitteiden saapuminen on aito ongelma, erityisesti jos lappua ei ole mukana, kuluttaja ei huomaa sitä tai/ja kyseessä on jokin näkymättömämpi ongelma kuin naarmut laitteen pinnassa.Googlen, ja kenties sille Pixel-laitteita valmistavien LG:n ja HTC:n, totisesti tarvitsee katsoa peiliin ja pitää jatkossa parempi huoli laadusta.