Apple joutui tinkimään laatuvaatimuksista – iPhone X:ää ei saada muuten valmistettua tarpeeksi paljon

-älypuhelimen valmistaminen on osoittautunut odotettuakin hankalammaksi, sillä sopimusvalmistajilla on suuria vaikeuksia saada tarpeeksi laatukriteerit täyttäviä TrueDepth-kamerasensoreita valmiiksi. Tämän takia Apple joutui alentamaan laatuvaatimuksiaan, kertoo uutistoimisto Bloomberg Apple reagoi tuotanto-ongelmiin jo alkusyksystä, ilmeisesti iPhone X:n esittelyn aikoihin. Bloombergin tietojen mukaan sensoreiden valmistamisesta aluksi vastannut Finisar ei saanut tuotantoaan toimimaan, minkä johdosta Apple joutui tukeutumaan Sharpiin ja LG Innotekiin. Kahdella muullakaan yhtiöllä ei ole ollut helppoa, sillä eräässä vaiheessa vain 20 prosenttia tuotetuista sensoreista oli käyttökelposia.Bloombergin mukaan Apple on löysentänyt TrueDepth-kameran tarkkuusvaatimuksia, jotta komponenttivalmistajien testausprosessi nopeutuisi ja osia saataisiin puhelimiin toimitettua suurempia määriä ja nopeammin. Näillä näkymin iPhone X:n saatavuus tulee olemaan alkuvaiheessa heikkoa ja vasta ensi vuoden puolella puhelinta löytyy kunnolla kaupoista.