Apple osti jälleen yhtiön – Tulevaisuus on langattomassa lataamisessa

on laajentanut langattoman latauksen kehitystiimiään ostamalla uusiseelantilaisen-yrityksen. IT-jätti vahvisti yrityskaupan Stuff.co.nz:lle , mikä on varsin poikkeuksellista salamyhkäisyyden varjossa mieluiten operoivalle yhtiölle.PowerbyProxi perustettiin Auckland-yliopiston spinoffina vuonna 2007. Yhtiö on tehtaillut noin 300 patenttia ja sen palkkalistoilla on reilu 50 työntekijää. Teknologisesti yhtiö ei vaikuttaisi tarjoavan langattoman latauksen saralla mitään selvää erikoisosaamista, jollaista ei muilta alan toimijoilta löytyisi. Näin ollen Applen motivaatio yrityskaupan toteuttamiselle on hämärän peitossa.Voi olla, että Apple koki sen langattoman latauksen kehitystiimin olevan alimitoitettu ja yhtiön olevan jäljessä. Nopea tapa laajentaa tiimiä on ostaa olemassa oleva ja kaupallista toimintaa jo harjoittava yritys. Apple siis halusi ehkä vain valmiin tiimin itselleen.Apple kertoi syksyllä lisäävänsä iPhoneihin (iPhone 8, 8 Plus ja X) tuen langattomalle ataukselle ja tuovansa ensi vuonna markkinoille AirPower-latausalustan, joka kykenee lataamana kolmea laitetta samanaikaisesti. iPhoneissa käytettävä teknologia on Qi-yhteensopiva, joten niiden kanssa voidaan käyttää markkinoilla jo olevia latausalustoja.