Uusi iPhone X:n eleominaisuus paljastuu videolla

App switching on iPhone X looks pretty smooth. (via https://t.co/mXpNJhOwzw) pic.twitter.com/Lf9X3twx58 -- Webastiaan the Sith (@sdw) October 25, 2017

Applen viime kuussa esitellyn iPhone X -huippumallin julkaisuun on aikaa enää reilu viikko, mutta edelleen kaikkea uutuuslaitteen ominaisuuksista ei tiedetä. Aiemmin tässä kuussa paljastui kaksi aiemmin paljastamatonta ominaisuutta iPhone X:stä ja nyt vuorostaan esitellään yhtä laitteen käytön kannalta erittäin olennaista käyttöliittymäominaisuutta.Kyseessä on sovelluksen vaihtamiseen käytettävä ele, jolla pääsee siirtymään sivusuunnassa sovelluksesta toiseen. Moniajo on iOS-käyttöjärjestelmässä ollut pitkän aikaa samanlainen, mutta Apple on uudistanut uuden laitteen ja iOS 11 myötä eleohjausta.Uudella toiminnolla kaarevalla sormen liikkeellä voi pompauttaa sovelluksen yhden pykälän vasemmalle tai oikealle. Tämän lisäksi iPhone X:ssä alhaalta vedettäessä saa näkyviin koko moniajonäkymän, jota voi selata perinteisesti sivuttaissuunnassa.Twitter-viestin välityksellä paljastunut uusi ominaisuus vaikuttaa varsin sulavalta ja mukavalta käyttää, ja toimii erittäin nopeasti. Voikin olla, että perinteisemmällä moniajonäkymällä ei ole enää niin paljoa käyttöä.Alunperin video on julkaistu kuvapalvelu Imgurissa , jossa käyttäjä on myös ottanut muutamia kuvia iPhone X:stä.