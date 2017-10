Apple väittää vastaan – Face ID:n luotettavuutta ei ole heikennetty

on julistanut Bloombergin raportoimat tiedot iPhone X:n TrueDepth-kameran alennetusta tarkkuudesta täysin vääriksi . Yhtiön mukaan uuteen sensorijärjestelmään perustuva Face ID -kasvojentunnistusjärjestelmä tulee olemaan niin tarkka kuin se on alun perin ilmoittanutkin.Apple kertoi syyskuun alussa, että todennäköisyys että joku ulkopuolinen pystyisi kirjautumaan Face ID:n avulla iPhone X:ään on yksi miljoonasta. Tähän asti Apple on luottanut biometrisessä tunnistaumisessa Touch ID -sormenjälkilukijaan, jonka vastaava tarkkuus on vain yksi 50 000:sta. Kolmiulotteisesti kasvojen analysoivan Face ID:n pitäisi olla hurjasti Touch ID:tä luotettavampi.Mikäli Applen virallista lausuntoa aiheeseen tulkitsee sanatarkasti, niin yhtiö ei varsinaisesti kumoa Bloombergin tietoja, vaan ainoastaan toteaa sen alun perin viestimän tiedon olevan edelleen oikeaa. On siis mahdollista, että Apple tavoitteli aiemmin korkeampaa tarkkuutta ja ilmoitettu hutitunnistuksen todennäköisyys heijastelee alennettuja laatuvaatimuksia.Applen ei luonnollisestikaan tarvitse kommentoida yhtiön sisäisesti asettamia laatuvaatimuksia ja niihin liittyviä muutoksia.