Huonoja uutisia Android-päivityksestä Galaxy-huippupuhelinten omistajille

Android-puhelinten tarjonta on sitä tasoa, että jokaiselle varmasti löytyy jotakin, mutta samalla eroavaisuuksien löytäminen erityisesti huippumalleista voi olla melko hankalaa. Kuinka siis valita puhelin jos liki kaikki ominaisuudet ovat samaa tasoa.Yksi vaihtoehto on brändiarvostuksen perusteella, johon vaikuttaa tietysti melkoisesti valmistajan palvelun taso. Yksi palvelun tasoa merkittävästi heilautteleva asia on laitteiden päivitettävyys, joka pitää myös tietoturvan kurissa.Kun Google ei laitteita uusiin ohjelmistoversioihin päivitä, niin se on tehtävä laitevalmistajan toimesta. Tämä tarkoittaa, että valmistajalta täytyy löytyä sekä kyvykkyyttä softaratkaisuiden tekemiseen että samalla halukkuutta panostaa merkittävästi laitteen julkaisun jälkeiseen elämään.Valitettavasti monet Android-valmistajat eivät ole historian varjossa olleet kovinkaan hyviä tarjoamaan pikaisia päivityksiä, joka on nostanut entisestään sellaisten laitteiden arvoa, joille päivitykset saapuvat varmasti ja nopeasti. Tällaisia ovat tietysti Googlen omat Pixel-puhelimet, mutta nykyisin myös kotimainen HMD Global pyrkii tarjoamaan supernopeasti päivityksiä omille Nokia-puhelimilleen.Valitettavasti aivan näin pikaiseen palveluun ei päästä tämän vuotisen Android Oreo -päivityksessä esimerkiksi Samsungin huippupuhelinten osalta. Harmittavasti tiedot kertovat, että mm. Galaxy S8 ja Galaxy Note 8 jäävät ilman päivitystä vielä tänä vuonna.Tämän hetken tietojen mukaan Samsung tuo Galaxy-puhelimille, ml. edellemainitun huippulaitekaksikon, Android 8.0:n ensi vuoden alkupuolella. Tässä vaiheessa ei ole tietoa tarkemmasta aikataulusta , mutta toivoa sopii, että tämä tarkoittaa tammikuuta. Nokian kaikkiin Android-älypuhelimiin päivitys on luvattu jo ennen vuoden loppua Tieto tulee Samsungin Turkin verkkosivustolta, josta sen on bongannut xda-developers . Tiedotteesta ei sinänsä paljastu mitkä laitteet päivityksen saavat, mutta olettaa sopii, että ainakin tämän vuoden kärkilaitteisiin se tuodaan.Samsungin Suomi-osastolta ei ole vielä saatu tietoa Oreo-päivityksistä.