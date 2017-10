Kiinalaisvalmistajalta superedullinen älypuhelin kehyksettömällä näytöllä

Kehyksettömät näytöt, olipa niiden markkinointi nimi FullView, Infinity Display tai Super Retina, ovat viimeisen vuoden aikana valloittaneet älypuhelinten kärkikastia. Kuten muidenkin ominaisuuksien, niin tämänkin ominaisuuksien kohdalla on odotettu aikaa jolloin sitä saa myös merkittävästi edullisemmassa laitteessa.Yksi ainakin hieman kärkivalmistajien huippumalleja edullisempi laite tulee huhujen mukaan OnePlussalta ensi kuussa, mutta siinäkin hinta on todennäköisesti vähintään noin viiden sadan euron luokkaa. Toisen kiinalaisvalmistajan kehyksettömällä näytöllä varustettu uutuuslaite on kuitenkin jo vahvistunut, ja sillä hintaa on paljon vähemmän.Kyseessä on Oppon, eli OnePlussan sisaryhtiön, uusi F5-malli, joka on lanseerattu Aasiassa. Se tarjoaa peräti kuuden tuuman ja 18:9-kuvasuhteen kosketusnäytön, jonka resoluutio on 1080x2160. Resoluutiossa se ei siis pärjää aivan parhaille, mutta on samaa tasoa iPhone X:n kanssa.Tämän lisäksi 15990 Filippiinien peson eli reilun 260 euron hintainen laite sisältää päälle päin varsin mukavalta vaikuttavat kamerat. Takana on f/1.8-aukollinen 16 megapikselin kamera ja edessä f/2.0-aukollinen ja kasvojentunnistusta tukeva 20 megapikselin kamera. Lisäksi yhtiö kertoo, että sen kameroista löytyy myös tekoälyä, joka parantaa ja "kaunistaa" selfie-kuvia.Sisuksista löytyy lisäksi keskisarjan Helio P23 -suoritin, 4 gigatavua RAM-muistia sekä 32 gigatavua tallennustilaa. Laitteesta tulee myös 6/64GB-versio. Ulkoisesti laite muistuttaa kovasti OnePlussan ja Oppon edeltäviä malleja, ja lisäksi se saattaa olla kovasti samannäköinen kun tuleva OnePlus-huippupuhelin Valitettavasti tässä vaiheessa ei ole tietoa saadaanko puhelinta laisinkaan Eurooppaan.