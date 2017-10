OnePlus valmistelee uuden huippupuhelimen julkaisua, kuva vuoti jo verkkoon

Cool photo, must have come from a great camera 😉 pic.twitter.com/DyiULnyTYN -- Carl Pei (@getpeid) October 25, 2017

Huhut uudesta OnePlus-puhelimesta ovat viimeaikoina kiihtyneet melkoisesti. Nyt huhumylly tuntuu olevan varma, että uusi laite esitellään marraskuun lopulla.Aiemmin luotettu mobiilivuotaja Evan Blass kumosi huhuja tulevasta, kehyksettömällä näytöllä varustetusta OnePlus-puhelimesta, mutta on saanut lisätietoja ja nyt hänenkin mukaansa uusi kenties OnePlus 5T -nimellä tunnettu laite saapuu marraskuun lopulla, tarkemmin 20. päivä.Laitteesta on vuotanut myös kuvia, jos kiinalaislähteiden luotettavuuteen uskoo. Kuvissa laite vaikuttaa todellakin OnePlus 5:n sisarlaitteelta, jossa on vain siirretty sormenjälkilukija taakse ja etupaneelin täyttää nyt suurempi 18:9-kuvasuhteen näyttö.Lisäksi yhtiön toimitusjohtaja Carl Pei on julkaissut Twitterissä viestin, jossa esittelee komeaa kuvaa ja pohtii mistähän kamerasta se voisi olla peräisin. Tässä vaiheessa valitettavasti tämän enempää tietoja ei ole tarjolla, mutta kyseessä on todennäköisesti muuten varsin maltillinen päivitys nykyiseen lippulaivaan OnePlus 5:een.