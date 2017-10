Samsungin mainos kuittailee Googlen Pixel-näyttöongelmille

Samsung on julkaissut hiljattain uuden Galaxy-mainoksen YouTubessa, jossa keskitytään kenties älypuhelimen merkittävimpään osa-alueeseen. Kyseessä on tietysti näyttö, joka on Samsungilla ollut aina keskiössä ja hyvästä syystä.Tällä kertaa Samsungilla saattaa kuitenkin olla mielessä jokin muu kuin pelkkä tyypillinen omakehu. Jo Samsung Galaxy: Screen Reviews -videon nimestä voi päätellä, ettei siinä keskitytä kertomaan Samsungin AMOLED-paneelien ylivertaisuudesta speksien tai teknologian perusteella, vaan arvostelijoiden sanoin.Tämä tietysti osuu sopivasti siihen saumaan, kun Googlen uudet Android-puhelimet, Pixel 2 ja Pixel 2 XL, ovat olleet valtavassa arvostelijoiden myrskyssä niiden ongelmia sisältävien näyttöjensä takia. Hieman erikoista on, että Samsung morkkaa Googlea, koska se itse käyttää yhtiön käyttöjärjestelmää, mutta ainakin korealaisyhtiö on tasa-arvoinen pilailunsa määrässä riippumatta valmistajasta.Videolla nähdään YouTube-arvostelijoiden pätkiä, joissa Galaxy-laitteiden näyttöä, ja hieman muutakin, kehutaan ylisanoin. Pixel 2 -näytön arvosteluja YouTubesta etsittäessä välttämättä samanlaista kavalkaadia ei saisi. Löytyy sieltä kuitenkin arvosteluja, joissa Pixel 2:ta pidetään silti parhaana Android-puhelimena.