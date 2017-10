WhatsApp lisäsi yhden odotetuimmista ominaisuuksista: Viestit saa nyt peruttua ja poistettua

Maailman suosituin pikaviestisovellus WhatsApp on nyt lisännyt yhden uuden ominaisuuden. Kyseessä on yksi odotetuimmista ominaisuuksista ja se saapuu mobiililaitteisiin uuden päivityksen mukana porrastetusti.



Uusi ominaisuus on tietysti viestien poistaminen ja se kaikessa yksinkertaisuudessaa mahdollistaa viestien poistamisen tai perumisen niiden lähettämisen jälkeen.

Jo aiemmin WhatsApp on mahdollistanut kaikkien viestien poistamisen, mutta se mahdollisti viestin katoamisen ainoastaan omasta laitteesta. Nyt oman lähetetyn viestin voi poistaa myös vastaanottajan laitteesta.



Poistotoimintoon pääsee käsiksi tutusti viestin pitkällä painalluksella. Viesti katoaa halutessa molemmista laitteista, mutta tilalla on edelleen maininta viestin poistamisesta.



WhatsApp on tosin jättänyt muutaman rajoituksen, jotta viestejä ei poistettaisi loputtomasti. Toiminto toimii ainoastaan seitsemän minuuttia lähettämisen jälkeen, jonka jälkeen viestiä ei enää pysty poistamaan molemmilta osapuolilta. Yhtiö myös huomauttaa, ettei viestin poistaminen tietystikään tarkoita etteikö viestiä olisi nähty tai siitä ei olisi jäljennöksiä.