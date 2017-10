Ensimmäiset iPhone X:n unboxing-videot julkaistiin

YouTubeen on tänään julkaistu tukku iPhone X -videoita, sillä ensimmäiset testaajat ovat saaneet käsiinsä uutuuslaitteen. Ensikokemukset ovat liki kauttaaltaan positiivisia, mutta ei hätää, kyllä ne ongelmatkin varmasti tulevat esille tulevien viikkojen aikana.



Unboxing-videoista esimerkiksi miljoonien tilaajien YouTube-sensaatiot MKBHD sekä Jonathan Morrisson ovat julkaisseet ensimmäiset katsaukset Applen iPhone "kymppiin". Lisäksi tutut teknologiasivustot CNET, The Verge ja TechRadar ovat saaneet myös käsiinsä iPhone X:n.

Useimmista ensikokemuksia esittelevistä iPhone X -videoista löytyy pääasissa sama sisältö, jossa keskitytään laitteen ulkonäköön, paketin sisältöön sekä toiminnallisuuksista erityisesti kameroihin sekä Face ID -kasvontunnistukseen, jonka toiminnasta palaute on jokseenkin kaksijakoista. Ensimmäisiä tarkempia arvosteluja tullaan näkemään varmasti vielä tämän viikon aikana.



Uusi iPhone X saapuu kauppoihin virallisesti tämän viikon perjantaina eli 3. marraskuuta. Laitteiden löytäminen voi tosin olla hankalaa mikäli tilausta ei ole tehnyt ennakkoon.