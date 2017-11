Applen iPhone X:n myynti alkoi – KL: Suomessa jonotus alkoi heti aamulla

-älypuhelimen myynti on alkanut tänään ympäri maailmaa. Tänään myös ensimmäiset suomalaiset pääsevät käsiksi muotoilultaan ja tekniikaltaan päivitettyyn puhelimeen.iPhone X:n tuotannon sanotaan käyvän hitaalla, minkä takia laitteen tarjonta voi olla selvästi alhaisempi kuin sen todellinen kysyntä on. Tämän takia puhelinta himoitsevat voivat joutua odottamaan kauankin. Tieto tilanteesta on saattanut ajaa kansan kaduille, sillä Kauppalehden mukaan Aleksanterinkadulle (Helsinki) ilmaantui pitkä jono jo heti aamusta, kun ihmiset yrittävät varmistaa oman iPhone X:n saannin heti myynnin aloituspäivänä.Kauppalehden arvion mukaan Elisan myymälän edessä jonotti arviolta sata ihmistä.Elisa kertoi marraskuun alussa, että se myi iPhone X:n ennakkomyyntierän lyhyessä ajassa loppuun. Aleksanterinkadun Elisa Kulmaan on lisäksi varattu sadan laitteen erä, joka myydään muodostuneen jonon perusteella heti tänään loppuun.iPhone X:n 64 gigatavun malli maksaa Suomessa 1179 euroa ja 256 gigatavun malli 1349 euroa.