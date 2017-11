Eivätkö WhatsApp-viestit menneet perille tänään? Tästä se johtui

Sosiaalisissa medioissa kuumaksi puheenaiheeksi nousi perjantain aikana #whatsappdown , sillä supersuosittu pikaviestipalvelin oli hetken aikaa maailmanlaajuisesti saavuttamattomissa . Palvelun kyykkäämisen syytä ei ole paljastettu.WhatsAppilla on maailmanlaajuisesti yli miljardi päivittäistä käyttäjää, joten pienetkään katkot palvelun toiminnassa eivät jää huomiotta. Palvelun toimimattomuus näkyi käyttäjille perjantaina käytännössä niin, että viestit eivät kulkeneet suuntaan tai toiseen. Mikäli viestin yritti lähettää, esitettiin viestin alalaidassa vain kelloikonia, joka viestii sovelluksen yrittävän lähettää viestiä puhelimesta eteenpäin.Jos sovellus ei saa yhteyttä WhatsAppin palvelimiin, ei viestiä voida lähettää vaan viesti jää puhelimeen. Jos viesti pääsisi WhatsAppin palvelimille saakka, mutta ei kuitenkaan tavoita vastaanottajaa, näkyy viestin alakulmassa yksi harmaa väkänen. Väkäsiä on kaksi kun viesti on saatu onnistuneesti toimitettua perille.