Apple julkaisi videon, jolla se esittelee iPhone X:n parhaat uudet ominaisuudet

Apple on julkaissut YouTubessa opastevideon, jolla se esittelee uutta iPhone X -puhelinmallia. Täysin uudistunut iPhone X sisältää mukavasti tekniikkaa, jota ei löydy aiemmista malleista, joten esittelyvideo onkin paikallaan niille, jotka eivät ole vielä perillä uudesta "kympistä".



Esittelyvideolla keskitytään muun muassa eleohjaamiseen, Face ID -kasvojentunnistukseen sekä animojeihin. Jälkimmäiset ovat kasvojentunnistustekniikalla naamaa mukailevia eläviä kuvia, joita laitteesta löytyy kaikkiaan 12 ja niitä voi käyttää mm. iMessagessa.

Koska kyseessä on ensimmäinen iPhone, josta ei löydy lainkaan kotinäppäintä, niin käyttöliittymän käyttäminen on täysin erilaista. Eleohjaaminen mahdollistaa niin moniajovalinnat, ohjauskeskuksen säädöt kuin sovellusten sulkemisenkin.



Face ID -kamera puolestaan toimii videon mukaan kaikkialla missä aiemmin käytit Touch ID:tä eli sormenjälkilukijaa. Niinpä Face ID:tä käytetään niin laitteen avaamiseen kuin maksujen hoitamiseen netissä tai Apple Pay -tuetulla maksupäätteellä kaupassa.



Apple myös muistuttaa, että naamadata säilyy aina laitteella turvallisessa muodossa ja sitä ei koskaan lähetetä Applen tai muiden palvelimille.



Näiden lisäksi Apple esittelee uutta Portrait Lighting -kuvausominaisuutta, jolla saa uudenlaista ilmettä nyt myös selfie-kuviin.