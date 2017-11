Applen toimitusjohtaja Cook tonnin iPhone X:stä: "Emme pyydä korkeinta mahdollista hintaa, alle kahvikuppi päivässä"

Apple julkisti monien muiden matkapuhelinyhtiöiden tavoin hiljattain neljännesvuosikatsauksen, joka kertoi komeasta tuloksesta . Yli 10 miljardin voitot eivät kuitenkaan tulleet iPhonen ansiosta, vaan pikemminkin päinvastoin.Viime neljännekseen ei kuitenkaan kerennyt tänä perjantaina kauppoihin saapunut iPhone X. Kenties X:n myötä myös iPhonen kasvu saadaan muiden osastojen tasolle.Sijoittajapuhelussa käsiteltiinkin paljon iPhone X -mallia ja erityisesti sen hintaa. Esimerkiksi CNBC huomioi , että toimitusjohtaja Tim Cookin mukaan 999 dollarin alkaen-hinta on hyvin perusteltavissa vaikkapa kahvikupposen hinnalla.Cook kertoi, ettei tonnin hinta ole mikään maksimihinta laitteelle eikä Apple pyri pyytämään korkeinta mahdollista hintaa vihjaten kenties, että asiakkaat ostaisivat laitetta korkeammallakin hinnalla. Hänen mukaansa hinta on luonteva laitteen käyttöarvon kanssa, ja muistuttaa että monet maksavat laitteensa kuukausimaksuna eivätkä yhdessä kontässä.Cookin mukaan kuukausimaksu voidaan edelleen jakaa viikkoihin ja päiviin niin, että viikossa hinta on vain muutamia kahvikuppeja. Päivän hinnaksi ei siis jää edes kahvikuppia. Toki Cook tarkentaa, että kyseessä on "yksi näistä hienoista kahvipaikoista" ja reilulla dollarilla ei Starbucksista varmasti kahvia irtoa, mutta liekö Starbucksissa harvakseltaan asioiva ongelmissa iPhonen hinnan kanssa.Steve Jobsin paikan nykyisin maailman arvokkaimman yhtiön piikkipaikalla ottanut johtaja myös huomio, että korkeaa hintaa voi lievittää vaihtamalla vanhan iPhonen, joka voi poistaa jopa 350 dollaria hinnasta.Applen iPhone X maksaa Suomessa alkaen 1179 euroa.