Kotimainen iPhonen uutissovellus päivittyi - supernopeat sivulataukset ja bugikorjauksia

Avointa lähdekoodia oleva-uutislukija iPhonelle päivittyi juuri isosti. Uusi versio tuo mukanaan tuen AMP-sivuille sekä kasan bugikorjauksia.AMP-sivut ovatedistämä projekti, joka pyrkii tuomaan nopeuden keskiöön mobiilisivujen kehityksessä. Sivut ovat erittäin riisuttuja ja rajoitettuja versioita tavanomaisista mobiilisivuista, mutta ne latautuvat nopeasti - todella nopeasti. Lisäksi sivut tallettuvat Googlen välimuistiin, jolloin pelko sivuston palvelimen hidastelusta on sekin poistettu yhtälöstä.Mikäli asetuksissa on kytketty Highkara käyttämään mobiilisivuja, tarjoaa se AMP-sivun luettavaksi aina kun medialla sellainen on tarjolla. Kotimaan medioista mm.jatarjoavat jo AMP-sivuja.Uusin versio Highkarasta (v0.11.2) on ladattavissa iTunesista, täältä:Highkara on Marko Wallinin luoma uutissovellus, joka käyttää:n avointa ohjelmointirajapintaa , tarjoten samat uutiset kuin HIGH.FI:n verkkosivu tai vaikkapa virallinen Android-sovelluksemme . Highkara luonnollisesti toimii myös iPadissa sekä Applen kelloissa.