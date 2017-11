Samsungilta muutoksia Galaxy-puhelinten Bixby-nappiin

Samsung on tuomassa laitteisiin uuden päivityksen, jonka myötä Bixby-napin toiminta muuttuu hieman, kertoo SamMobile . Kyseessä on yksi tämän vuoden Galaxy-lippulaivojen kyseenalaistetuimmista ominaisuuksista, jonka käyttöarvo on ollut monelle vähintäänkin kysymysmerkki.Bixby-avustajan avaava nappi Galaxy S8 ja Galaxy Note8 -laitteiden sivussa avaa Bixby-avustajan. Jo jonkin aikaa sitten Samsung kuitenkin toi napin asetuksiin valinnan, jolla ääniavustajan sai pois käytöstä. Kiitos tästä kuuluu todennäköisesti äänekkäille kuluttajille, joiden mielestä Bixby ei tuo lisäarvoa, erityisesti dedikoidun napin vertaa.Nyt päivitys muuttaa toimintaa hieman, sillä jatkossa Bixbyn poistaminen käytöstä poistaa koko napin toiminnat. Niinpä nappia painamalla ei saa enää herätettyä laitetta, vaan napista tulee täysi dummy.Monille tämä on hyvä uutinen, sillä vahinkokosketukset saattoivat herättää laitteen, sillä Bixbyn käytöstä poistaminen ei poistanut herätysominaisuutta. Käytännössä se toimi, kuten virtanappi. Tänään julkaistun päivityksen myötä nuo huolet poistuvat, mutta niille, jotka kerkesivät tottua napin toimintaan päivitys saattaa aiheuttaa lisätotuttelua.Päivityksen voi hakea Galaxy Apps -sovelluksen välityksellä.