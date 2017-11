Jättimäinen yrityskauppa kehitteillä – Qualcomm löytänyt ostajan itselleen

Piirisuunnittelijaharkitsee ostotarjouksen jättämistä matkapuhelimien modeemeista ja järjestelmäpiireistä parhaiten tunnetusta Qualcommista. Yritysjärjestely tulisi olemaan toteutuessaan massiivinen, sillä Bloombergin mukaan kaupan arvo olisi yli 100 miljardia dollaria.Qualcommin osakekurssin ponnahti huhun julkaisun jälkeen jopa 19 prosenttia, mutta kurssi päätyi lopulta 13 prosentin nousuun. Huhu nostatti myös Broadcomin markkina-arvoa 5,5 prosentilla. Markkina-arvoilla mitattuna yhtiöt ovat samassa kokoluokassa, mutta Puhelinvertailun lukijoille Qualcomm on Android-älypuhelimien de facto -piirisuunnittelijana ehkä tunnetumpi.Broadcom on suomalaisille tuttu muun muassa Nokian vanhojen modeemiliiketoimintojen omistajana sekä alasajajana. Liiketoiminnot olivat moneen otteeseen lopetusuhan alla.Yrityskaupan motivaatio on ilmeisesti Broadcomin halu päästä mukaan älypuhelinbisnekseen. Sen oma modeemiliiketoiminta epäonnistui pahasti. Lisäksi piirimarkkinoilla on havaittavissa asiakaspohjan keskittymistä, mikä pakottaa myös piirisuunnittelijoita yhdistymään.Broadcom on odotetusti julkaissut ostotarjouksen . Qualcommista tarjotaan yhteensä 70 dollaria osakkeelta, joten yhtiö arvostetaan 130 miljardin dollarin markkina-arvoon.