OnePlussan uusi huippupuhelin julkaistaan ensi viikolla – myyntiin pian Suomessa

OnePlus on ilmoittanut, että sen uusi lippulaivapuhelin OnePlus 5T esitellään virallisesti ensi viikolla. Yhtiö kokoontuu New Yorkissa, jossa uutuuspuhelin esitellään ensi viikon torstaina 16. marraskuuta.Laitteesta on huhuttu jo pitkään ja siitä on vuotanut niin tietoja kuin kuviakin . Myös julkaisupaikka sekä hintatietoja on paljastettu hieman yhtiön omasta toimesta.OnePlus 5T on suhteellisen pieni parannus kesän OnePlus 5 -malliin, mutta tuo mukanaan erityisesti suuremman nk. kehyksettömän näytön, joka on ollut viime vuodesta varsin trendikäs ilmiö älypuhelimissa. Muun muassa LG:n, Applen ja Samsungin huippumallit ovat poistaneet kehyksiä ja näppäimiä laitteiden etuosista tehdäkseen tilaa suuremmalle näytölle.Laitetta aletaan myydä pian julkistuksen jälkeen ja Suomi on jälleen yksi ensimmäisistä maista, joka saa OnePlus-uutuuden. Myynti alkaa 21.11. klo 16 sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa OnePlussan verkkokaupassa ja Suomessa laitetta myy myös Elisa. Elisa Kulmassa Helsingissä järjestetään myös tuttuun tapaan pop up -myyntitapahtuma mainittuun aikaan, jossa ensimmäisille asiakkaille on tarjolla yllätyslahja.