WhatsApp-väärennöstä ladattiin Android-laitteille yli miljoona kertaa

Googlen sovelluskauppaan ilmestyi hiljattain outo sovellus, joka vaikutti kovasti maailman suosituimman pikaviestimen sovellukselta. WhatsApp Inc. -kehittäjän sovellus nimeltä Update WhatsApp Messenger oli kaikin puolin aidon näköinen sovellus, mutta olikin huijaus.Ennen kuin sovellus huomattiin poistaa, niin sitä oli ladattu jo yli miljoona kertaa, kertoo The Hacker News . Sovellus oli päässyt ohi Googlen tarkastusten aidolla WhatsApp Inc. -nimellä unicode-merkin ansiosta, jota ei näytetä käyttäjälle, mutta jonka ansiosta se eroaa aidosta nimestä.Sovelluksella ei kuitenkaan tietysti päässyt käsiksi WhatsApp-keskusteluihin, vaan se oli suunniteltu esittämään mainoksia käyttäjälle. Tämän lisäksi se pyrki asentamaan jonkin toisen haittasovelluksen ja piilottautui tyhjän nimen sekä ikonin avulla. Luonnollisesti mikäli latasit kyseisen sovelluksen, niin se on syytä poistaa välittömästi.Google on sittemmin poistanut sovelluksen sovelluskaupasta. Alla kuva sovelluksen näkymästä Google Play-kaupassa.