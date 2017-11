Google päivitti Pixel 2 -puhelimia ja korjasi näyttöongelmia

Google on julkaissut marraskuun tietoturvapäivityksen Pixel 2 -puhelimille. Samalla yhtiö julkaisi ensimmäisen todennäköisesti vähintään kahdesta korjauksesta, joilla pyritään parantamaan kovasti parjattuja näyttöjä.Googlen huipppuhelinten näytöissä havaittiin heti testaajien toimesta muutama ongelma. Yksi näistä oli kovasti sinertäväksi kapeammasta katselukulmasta näyttöä katsottaessa. Tähän tuskin tulee ainakaan täydellistä korjausta, sillä kyse on pitkälti OLED-paneelin ominaisuudesta.Tämän lisäksi kuitenkin monet moittivat myös näytön anemisuutta ja hyvin kalpeita värejä. Nyt tähän on tullut parannusta sekä Pixel 2 että Pixel 2 XL -malliin. Android Police kertoo , että Google on lisännyt Androidin asetusvalikkoon uuden toiminnon, jolla näytöstä saa värikylläisemmän.Valinnan voi tehdä menemällä asetuksista Display->Advanced->Colors ja sieltä pitäisi päivityksen jälkeen löytyä valinnat Boosted, Natural ja Saturated, joista jälkimmäinen tarjoaa eloisimmat värit.