Googlen uusi hakutoiminto mahdollistaa puhelinten vertailun

Google on lisännyt kaikessa hiljaisuudessa hakukoneeseensa uuden ominaisuuden, huomasi Android Police . Sen myötä älypuhelinten vertaaminen pintapuolisesti toisiinsa on entistä helpompaa.Kahta älypuhelinta voi verrata toisiinsa helposti kirjoittamalla kahden älypuhelimen nimen ja väliin sana "versus" tai tutummin lyhenne "vs". Älypuhelimen nimeä ei tarvitse kirjoittaa kokonaan vaan esimerkiksi rimpsu "s8 vs iphone 8" tuo näkyviin vertailun Samsung Galaxy S8:n ja Apple iPhone 8:n välillä.Toki mitä tarkempaa hakutermiä käyttää, niin sitä paremmin oikea laite löytyy. Lisäksi kovinkaan vanhat laitteet eivät toimi uuden toiminnon kanssa ja esimerkiksi "iphone 7 vs iphone 6" tuo jostain syystä esiin iPhone 7 Plus ja iPhone 6s Plus -mallien vertailun.Toiminto ei myöskään toimi useammalla kuin kahdella laitteella ja teknisten ominaisuuksien määrä on rajattu ja vaihtelee riippuen laitteista. Esimerkiksi iPhone 8 ja iPhone X -malleja verrattaessa listasta löytyy näytön resoluution, mutta Galaxy S8:n ja iPhone X:n kanssa ei. Lisäksi tiedoista löytyy virheitä, kuten sormenjälkilukija iPhone X:ssä.Näkymä ei ole tarjolla vielä läheskään kaikille käyttäjille, joten kenties ominaisuus on vielä hieman beeta-asteella. Parannuksia ja laajennuksia voidaan odottaa kuitenkin tulevien viikkojen ja kuukausien aikana.