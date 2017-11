iPhone X:n näyttö häikäisi – Julistettiin maailman parhaimmaksi

Viime viikolla myyntiin tulluton herättänyt yhdysvaltalaisessa teknologiamediassa tunteita, sillä Apple näyttää tarjonneen puhelimia aktiivisemmin tubettajien testattavaksi varsinaisten julkaisujen sijaan. Tästä syystä esimerkiksi laadukkaista näyttötesteistään tunnettu DisplayMate sai vasta nyt oman arvostelunsa julkaistua DisplayMate on hehkuttanut jo pidempään Samsungin huippupuhelimien OLED-pohjaisia näyttöjä. Sivusto on julistanut ne kerta toisensa perään maailman parhaimmiksi mobiilinäytöiksi. Applen iPhone X:n OLED-näyttö saa myös kehuja ja itse asiassa se julistetaan nyt maailman parhaimmaksi. DisplayMate pitää iPhone X:n näytön värintoistoa kaikkein tarkimpana mobiilinäyttöjen keskuudessa.iPhone X:n näytön mitattiin olevan ennätyksellisen kirkas, mikä parantaa näytön helppolukuisuutta valoisassa ympäristössä. Näytön heijastuvuus on myös alhainen. DisplayMaten analyysissä selvisi myös sekin, että Apple on päätynyt käyttämään timanttikuviollista pikselimatriisia perinteisen RGB-matriisin sijaan. Timanttikuvio on melko tyypillinen OLED-paneeleissa.Applen käyttämän näyttöpaneelin on valmistanut Samsung Display.