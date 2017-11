Google tuomassa ravintoloiden jonotusajat Mapsiin

Google on uudistamassa huippusuosittua karttapalveluaan uudella ja varsin mielenkiintoisella ominaisuudella. Luonnollisesti Google Maps tarjoaa paljon tietoa monenlaisista yrityksistä, kenties tärkeimpänä ravintoloista. Nyt uusi ominaisuus pyrkii helpottamaan ravintolan valitsemista.Ravintolasta jo nykyisin tietysti näkee Googlen kartoista suoraan muun muassa aukioloajat, arvosteluja sekä useimmiten jopa kuvia. Uusi ominaisuus kuitenkin helpottaa varmasti ravintolavalintaa entisestään melkoisesti, sillä se auttaa välttämään jonoja.Alkuun jonotilanteesta, ainakin Suomessa, löytyy todennäköisesti heikosti tietoa, mutta ominaisuus on kuitenkin varmasti tervetullut ja nopeasti parantuu ajan saatossa.Jo aiemmin Google Maps on tarjonnut ravintoloista, ja muista yrityksistä, näkymän, josta voi tarkastaa tietyn päivän ja tunnin perusteella sen kiiretilan. Joissain tapauksissa ominaisuuteen on tuotu myös livetiedot, mutta nyt sitä tarkennetaan jonotusajalla.Ravintolan tunnittaisen suosin sekä livetilanteen lisäksi kerrotaan myös keskimääräinen vietetty aika ravintolassa sekä uusimpana ominaisuutena keskimääräinen jonotusaika tunneittain ja päivittäin sekä alla kyseisenä ajankohtana. Ominaisuuden avulla on siis helppo välttää vaikkapa yli tunnin odotus, jos aikaa ei ole tuhlattavaksi.Googlen mukaan se tuo ominaisuuden saataville, joskaan ei paljasta kenelle kaikille, ja se tukee heti liki miljoonaa ravintolaa. Nähtäväksi jää miten nopeasti se rantautuu Suomeen.