Arvio: Apple ohittaa iPhone X:n avulla Samsungin maailman suurimpana, mutta vain väliaikaisesti

Analyytikot odottavat, että Applen loppuvuosi kuluu melko positiivisissa merkeissä, kiitos uuden iPhone X -mallin. Itseasiassa arvioiden mukaan Apple ohittaa vaihteeksi Samsungin maailman eniten älypuhelimia myyvänä yhtiönä vuoden viimeisellä neljänneksellä.Samsung on vuosikausia ollut maailman johtava valmistaja älypuhelin vuosittaisessa myyntimäärässä mitattuna, mutta silloin tällöin Apple on onnistunut haastamaan Samsungin yhden neljänneksen ajaksi. Apple strategiansa ansiosta onnistuu aina kasvattamaan merkittävästi suosiotaan loppuvuodesta, jolloin laitteita on myyty parina viime vuotena suurin piirtein samoja määriä kuin Samsungin älypuhelimia.Apple on onnistunut ohittamaan Samsungin tai ainakin tasaamaan johdon vuosien 2016 ja 2014 lopulla, mutta mm. 2013 ja 2015 Apple jäi jälkeen selvästi Samsungista myös viimeisellä neljänneksellä. Markkinatarkailija TrendForce on julkaissut arviot, joiden mukaan joka toisen vuoden trendi ei näytä jatkuvan. Yhtiö odottaa Applen keräävän noin 19,1 prosentin osuuden, kun Samsung jää 18,2 prosenttiin.Vaikka Applen käyrä ei varsinaisesti olekaan ylöspäin, itseasiassa se on pysynyt kutakuinkin samoissa viimeisten muutaman vuoden ajan, niin se on ottanut kiinni Samsungia markkinaosuudessa, sillä kiinalaisvalmistajat ovat syöneet pääasiassa Samsungin osuuksia.Todennäköisesti johtoasema on Applella kuitenkin vain väliaikainen ja Samsung päätyy takaisin kärkeen heti vuoden vaihteen jälkeen, jolloin sillä on perinteisesti paras kausi. Nähtäväksi jää kuinka kauan Samsung onnistuu pitämään johtoasemansa kaikilla muilla neljänneksillä.