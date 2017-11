iPhonea ei päivitetä entiseen malliin – iOS 11:een siirrytty aiempaa verkkaisemmin

Sovelluskehittäjien näkökulmasta Applen iOS-mobiilialusta on kiinnostava monestakin syystä, mutta yksi tärkeä vaikutin iPhone- ja iPad-sovellusten tekemiselle on laitekannan ohjelmiston ajantasaisuus. Applen asiakaskunta siirtyy tunnetusti hyvin nopeasti uusimpaan iOS-versioon kun se tulee saataville.Tänäkin vuonna iPhonen ja iPadin käyttäjät ovat päivittäneet nopealla tahdilla iOS 11:een, mutta historian perusteella innostus uutta versiota kohtaan olisi voinut olla suurempikin. Applen virallisen App Store -mittauksiin perustuvan tilaston mukaan 52 prosenttia aktiivisista laitteista on päivitetty iOS 11:een ja 38 prosenttia käyttää vanhempaa iOS 10 -versiota.Viime vuonna näihin aikoihin silloin uunituore iOS 10 oli pyyhältänyt jo 67 prosentin lukemiin , joten iOS 11:n levittäytyminen Apple-laitteisiin on ollut verkkaisempaa kuin iOS 10:llä. Syitä ilmiölle voidaan vain arvailla, mutta yksi syy saattaa olla se, että isommat uudet päivitykset ovat saatavilla iPadille eikä iPhonelle. iPhone-käyttäjiä on ollut hankalampi saada päivittämään iOS uuteen versioon.Tästäkin huolimatta iOS 11:n käyttöönotto on omaa luokkaansa Android Oreoon verrattuna. Tänä syksynä niin ikään saataville tullut käyttöjärjestelmä löytyy vasta 0,2 prosentista Android-laitteista.