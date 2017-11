Apple mullistaa kameroiden kuvanlaadun? Osti kvanttifilmin kehittäjän

Kvanttipisteteknologia on tuttu juttu jo kuluttajillekin televisioiden ja puhelimien näytöistä, mutta kvanttipisteillä on muitakin kiinnostavia sovelluskohteita kulutuselektroniikassa. Vuonna 2006 perustettu InVisage on yli 10 vuoden ajan tutkinut kvanttipisteiden hyödyntämistä kamerakennojen valoherkkänä materiaalina.Yhtiön tutkimus- ja kehitystyö on ollut ilmeisesti sen verran lupaavaa, että Apple on päätynyt ostamaan InVisage Technologiesin itselleen . Tähän mennessä InVisagen toiminta on jatkunut pääomasijoittajien rahojen turvin. Yhtiöön on sijoittanut muun muassa Nokian pääomasijoitusyhtiö.InVisagen kehittämä QuantumFilm-teknologia parantaa nykyisiä kamerasensoreita käytännössä kahdella tavalla. Ensinnäkin teknologia mahdollistaa globaalin sulkimen eli toisin sanoen sensori ei tutoa vääristymiä / artefakteja vaikka sillä videoitaisiin nopeasti liikkuvia kohteita. Lisäksi QuantumFilm parantaa kennon dynamiikkaa hurjasti: kuva ei pala puhki kirkkaissa olosuhteissa eikä toisaalta aiheuta myöskään pimeitä kohtia kuvaan.Alla oleva video kuvastaa QuantumFilm-pohjaisella sensorilla kuvatun videon hyötyjä. Kuvanlaatu yleisesti ottaen ei ole parasta mahdollista, mutta kyse on toisaalta kokeellisella teknologialla kuvatusta videosta. Vaikka kuvanlaatu jäisikin "sumeaksi", niin teknologiasta voi siitä huolimatta olla paljon hyötyä: esimerkiksi itsestään ajavat autot tarvitsevat korkean dynamiikan kennoja, mutta korkea kuvanlaatu sinänsä ei ole välttämättä kovin oleellinen asia.Jää nähtäväksi missä tuotteissa Apple aikoo InVisagen teknologiaa hyödyntää ja koska ne tulevat markkinoille. Mahdollisuuksia on paljon: iPhone tuntuu kaikkein luonnollisimmalta, mutta Apple kehittää myös teknologiaa itsestään ajaviin autoihin sekä uusia AR-laseja.