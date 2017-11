iPhone X jäätyy Suomen talvessa – Applelta tulossa korjaus

Marraskuun alussa julkaistu iPhone X tuottanut hienoisia pettymyksiä viileämmissä ilmastoissa asuville ihmisille. Keskustelupalstoilla käytävien jutustelujen perusteella iPhone X:n näyttö ei ole tahtonut toimia oikein pienessä pakkasessa tai alhaisissa plussakeleissä.Esimerkiksi MacRumors-verkkosivustolla Suomessa asuva samuraisamurai kertoo kuinka hänen iPhone X ei joko rekisteröi kosketusnäytön painalluksia lainkaan tai tulkitsee ne väärin kun ympäristön lämpötila on pakkasella. Häntä komppaa muutama muukin käyttäjä.Keskustelua on käyty aiheen tiimoilta myös Redditissä . Joidenkin havaintojen mukaan virheellinen toiminta loppuu pienen odottelun jälkeen, vaikka ympäristön lämpötila ei muutukaan.Apple on vahvistanut tiedon, että iPhone X:n näyttö voi muuttua hetkellisesti toimimattomaksi mikäli ympäristön lämpötila muuttuu äkisti. Yhtiö lupaa kehittää ongelmaan ohjelmistokorjauksen