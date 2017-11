Murtuiko iPhone X:n Face ID? Hakkerit väittävät niin

Vietnamilainen Bkav-ryhmä väittää löytäneensä keinon, jolla voidaan ohittaa:n-kasvojentunnistusjärjestelmä. YouTubessa julkaistu videolla nähdään kuinka iPhone X päästää "tunkeutujan" lukitusnäytön ohi , mutta demojärjestelyssä on oleellisia sudenkuoppia.Mikäli Bkav olisi todella löytänyt selkeän heikkouden Applen Face ID:stä, niin ryhmän olisi voinut luulla ottavan yhteyttä Appleen. TechCrunchin mukaan ryhmä ei ole kuitenkaan ollut yhteyksissä Appleen. Bkav ei ole kommentoinut asiaa TechCrunchille."Face ID:n hakkerointi" perustuu käytännössä siihen, että ryhmä on luonut kolmiulotteisen maskin puhelimen omistajan kasvoista. Videolla nähdään kuinka iPhone X päästää maskin lukitusnäytön ohi, mutta videolta puuttuu kokonaan Face ID:n treenausosio. Voi siis olla, että Bkav on treenauttanut Face ID:tä myös maskilla, joten luonnollisesti puhelin päästää maskin läpi.Videolla nähdään myös kuinka Face ID päästää puhelimen oikean omistajan läpi. iPhone X sallii kuitenkin ainoastaan yhden kasvon tallentamisen, joten Bkav ei ole voinut tallentaa erikseen maskia ja henkilön kasvoja. On kuitenkin mahdollista, että Face ID:n kasvojentunnistusta on treenautettu sekaisin oikeilla kasvoilla ja maskilla.Apple kertoo omilla sivuillaan, että Face ID on suunniteltu kestämään kaksiulotteisilla kuvilla ja maskeilla tehtäviä "hyökkäyksiä".Bkavin mukaan monet muut ovat yrittäneet huijata Face ID:tä samalla tapaa. Syy miksi Bkav onnistui huijauksessa on ryhmän omien sanojen mukaan se, että he tietävät miten Applen tekoälymalli toimii