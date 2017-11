Hälyttävä tilasto Androidista – Yli miljardi laitetta vanhentunut käsiin

Applen uusien iOS-käyttöjärjestelmäversioiden jakelun onnistumista ja leviämisnopeutta vahditaan tarkasti , mutta Androidiin ei kohdisteta yhtä suurta huomiota vaikka sen kautta on mahdollista saavuttaa paljon suurempia käyttäjämassoja.Tämä johtunee siitä tosi asiasta, että siirtymä uusimpaan Android-versioon on merkittävästi verkkaisempaa kuin iOS:llä. Tästä syystä sovelluskehittäjät voivat olle melko varmoja, että uuden Android-version tarjoamien uusien mahdollisuuksien hyödyntäjiä on ensimmäisinä kuukausina hyvin vähän. Sovelluskehittäjillä ei ole suurempaa kiirettä ottaa haltuun uusimpia ohjelmointirajapintoja.Ohjelmoija Dan Luun data-analyysin perusteella uusimpien Android-versioihin siirtyminen käyttäjäkunnan keskuudessa ei ole pelkästään hidasta, vaan se on lisäksi myös hidastumassa. Viimeisten vuosien aikana uusimpaan Androidiin on siirrytty hitaammin kuin aiemmin.Luu arvelee selityksen olevan siinä, että Android-puhelimia ostetaan vähemmän kuin aiemmin, puhelimia päivitetään hitaammin tai yhä harvempi laite saa nykypäivänä päivityksen uuteen käyttöjärjestelmään.Keväällä 2017 Google paljasti käytössä olevien Android-laitteiden määrän olevan vuonna 2017 kaksi miljardia. Yhdistämällä tämä tieto Luun data-analyysiin, voidaan päätellä että maailmassa on käytössä miljardi yli kaksi vuotta vanhaa laitetta, jotka ovat käytännössä pudonneet ohjelmistopäivitysten kelkasta eivätkä tule koskaan päivittymään uusimpaan Androidiin.Google Play -tilastoinnin perusteella aktiivista Android-laitteista vain 0,3 prosenttia käyttää uusinta versiota (8.0 Oreo). Applen iOS 11 -käyttöjärjestelmään on päivittynyt 52 prosenttia aktiivista laitteista.