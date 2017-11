Nokia julkaisi Steel HR -älykellon

Nokian brändin alla nähdään taas kaikenlaisia älylaitteita, joista uusin on älykello. Kyseessä on Nokian omistaman Withingsin alunperin kehittämä Steel HR, joka on uudelleenjulkaistu nyt Nokian nimellä.Kyseessä on pienellä pyöreällä näytöllä varustettu älykello, joka pystyy nimensä mukaisesti mittaamaan muun muassa sykkeen (heart rate). Laite on pitkälti sama laitos kuin Withingsin alkuvuodesta esitelty Steel HR, joka toimii pääasiassa liikunnan seuraamiseen, mutta tarjoaa myös ilmoituksia esimerkiksi viesteistä ja puheluista.Bluetoothilla yhdistetty älykello toimii sekä Android- että iOS-laitteiden kanssa ja osaa seurata sykkeen lisäksi myös unta, uintisuorituksia ja muuta liikuntaa. Runko on valmistettu teräksestä ja laite on vedenpitävä aina 50 metriin saakka. Kokovaihtoehdot ovat 36 sekä 40mm ja värivaihtoehtoina kellotaululle ovat musta ja valkoinen erilaisilla rannekkeilla, joissa on tarjolla esimerkiksi nahkaa ja silikoonia.Nokian mukaan akku kestää tavallista käyttöä jopa 25 päivää ja liikuntamoodissakin viisi päivää.Steel HR:n toimitukset alkavat joulukuussa ja hintaaa sillä on alkaen n. 190 euroa. Laitteen voi ennakkotilata jo nyt Nokian sivustolta