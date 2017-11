Valokuvaaja vertasi iPhone X:n Portrait Lighting -ominaisuutta oikeaan studiovalaistukseen

Luonnollisesti tämän vuoden iPhonen tärkeimmät uudet ominaisuudet ovat iPhone X:stä löytyvä suuri, liki reunukseton näyttö sekä Face ID -kasvojentunnistus. Uusissa iPhone-malleissa on kuitenkin paljon muutakin uutta, joita löytyy myös iPhone 8:sta ja erityisesti iPhone 8 Plussasta.



Yksi uusista ominaisuuksista on iPhone 8 Plussasta ja iPhone X:stä löytyvä Portrait Lighting -ominaisuus, jolla simuloidaan studioiden tarjoamia valaistusmahdollisuuksia ilman lisävärkkejä. Kaksoiskameraan luottava järjestelmä pyrkii tekoälyn avustuksella muokkaamaan valaistusta niin, että kohde vaikuttaa siltä kuin kameran takana olisi studiolamppuja.

Niinpä valokuvaaja Daniel DeArco testasi kuinka iPhone X ja sen Portrait Lighting -ominaisuus pystyvät replikoimaan aidon studion valaistuksen, ja julkaisi videon YouTubessa.



Kuten oheiselta videolta näkyy, niin iPhone X:llä otetut kuvat ovat varsin hyviä ja jotain valokikkailua niissä selkeästi tehdään, erityisesti studiovaloefektissä, mutta aitojen valojen tasolle ne eivät missään nimessä päässeet. Studiovalojen kanssa iPhone X:llä oli kuitenkin hienoisia ongelmia tarkentaa, joten kenties parempi vaihtoehto on käyttää kunnollista järjestelmäkameraa studiokuvien ottamiseen ja pysyä iPhonen valoefekteissä.