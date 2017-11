Kumpi kannattaa ostaa? Vertailussa OnePlus 5 ja OnePlus 5T

Vertailussa

OnePlus 5T

OnePlus 5



Mitat

156,1 x 75 x 7,3 mm

154,2 x 74,1 x 7,3 mm Paino

162 g

153 g Runko

Alumiinia

Alumiinia Käyttöjärjestelmä

Android Nougat

Android Nougat Näyttö

6,01", 18:9, 2160 x 1080 pikseliä, AMOLED

5,5", 16:9, 1920 x 1080 pikseliä, AMOLED RAM

6 / 8 GB GB

6 / 8 GB Tallennustila

64 / 128 GB

64 / 128 GB Kamera

16 (f/1.7) + 20 MP (f/1.7) ja 16 MP (edessä)

16 (f/1.7) + 20 MP (f/2.6) ja 16 MP (edessä) Sormenjälkilukija

On, takana

On, edessä Suoritin

Qualcomm Snapdragon 835

Qualcomm Snapdragon 835 Akku

3300 mAh, Dash-lataus

3300 mAh, Dash-lataus Hinta

n. 499/559 €

479/539 €

OnePlus esitteli tänään odotetusti uuden lippulaivamalli OnePlus 5T:n. Kyseessä on hienoinen parannus edeltävään, kesäkuussa esiteltyyn OnePlus 5 -malliin, mutta kuinka pienestä tai kenties suuresta uudistuksesta on kyse? Päätimme ottaa vertailuun kaksikon ja tarkastaa laitteiden tekniset erot.Kiinalaisvalmistaja on nyt kahtena peräkkäisenä vuotena julkaissut puolivuosittain mallin, joka parantaa hieman edeltäjästä. Tällä pyritään kenties petraamaan joulumyyntiä, mutta samalla varmistamaan, ettei yhtiön puhelimista unohdu jotain olennaista kärkipuhelimen ominaisuutta.OnePlus 5 ja OnePlus 5T ovat siis kovasti samanlaisia, joten onkin syytä lienee aloittaa ominaisuuksista, jotka ovat identtisiä kaksikossa. Molemmista laitteista löytyy Snapdragon 835 -järjestelmäpiiri, joka tarjoaa mukavasti potkua. Samoin muisti- ja tallennustilavalikoima on sama, ja tarjoaa siis vaihtoehdot 64/6GB tai 128/8GB.Molemmista löytyy myöskin paikka kahdelle SIM-kortille, mutta valitettavasti näistä kumpaakaan ei voi käyttää muistikortin kanssa. OnePlus ei ole myöskään saanut uuteen malliin vielä Oreo-käyttöjärjestelmää, joten molemmista löytyy Android Nougat. Akku on myös pysynyt samana 3300 milliampeeritunnin akkuna, joka tukee supernopeaa Dash-latausta USB-C-liitännästä.Moninpuolin laitteet ovat siis täysin identtisiä, mutta pieniä uudistuksia on tapahtunut niin ulkonäössä kuin spekseissä monilta osin, joten käydäänpä kiinni eroavaisuuksiin.Tärkeimpänä tietysti heti voi huomata laitteen suuremman näytön, joka tarkoittaa samalla muuttunutta ulkoasua. Laitteen etuosasta on nyt poistunut kotinäppäin ja sormenjälkilukija, joka on siirtynyt takapaneelin keskelle. Muilta osin näppäinten paikat, materiaalivalinnat ja värivaihtoehdot ovat samanlaiset.Näyttö on paitsi suurempi niin myös tarjoaa hieman paremman pystyresoluution, joka tarkoittaa samalla, että kyseessä on yhtiön ensimmäinen 18:9-kuvasuhteen näyttö. Kyse on edelleenkin OLED-paneelista, jota yhtiö kutsuu nimellä Optic AMOLED. Koska muutoksia on tapahtunut näytön koossa, niin se tarkoittaa, että myös laitteen koko on hieman muuttunut.Muutos ei ole missään nimessä suuri, mutta OnePlus 5T on hieman edeltäjäänsä painavampi, leveämpi ja korkeampi, mutta paksuus on pysynyt samana. Massiivista muutosta tosin ei ole tapahtunut, joten pääosin näytön koko on kasvanut reunuksien kustannuksella.Näytön ohella suurin uudistus on tehty kameroihin, joista etukamera on edeltäjänsä kaltainen, mutta takakameran kahteen sensoriin luottava järjestelmä on muuttunut. Se tarjoaa edelleenkin 20 ja 16 megapikselin kamerat, mutta tällä kertaa zoomin ja potrettimoodin sijaan on keskitytty hämäräkuvaamiseen ja kuvanlaatuun.Uusi kamerajärjestelmä ei siis tarjoa telelinssiä vaan molemmat linssit ovat varustettu f/1,7-aukolla. Yhtiö on kuitenkin luvannut algoritmeihin perustuvan softapohjaisen zoomin laitteeseen. Niin video- kuin still-kuvissakin resoluutiot ja kuvataajuudet ovat edelleen samat.Kahden laitteen erot ovatkin varsin pienet, ja sama pätee myös hintaan. OnePlus 5:n hinta on 479e/539e ja uuden OnePlus 5T:n hinta puolestaan 499e/559e. Parin kympin sijoituksella saa siis pääasiassa hieman suuremman näytön, mutta myös uudemman laitteen. Kameran osalta tässä vaiheessa on vaikea sanoa kumpi ratkaisu on parempi, mutta lienee puolensa molemmissa.Lisäksi on huomioitava, että OnePlus 5 saattaa pian kadota myynnistä kokonaan, jolloin vaihtoehdoista jää jäljelle ainoastaan uudempi OnePlus 5T.