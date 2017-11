Netflixin katsojista 45 prosentilla on tämä paha tapa

Periaatteen tasolla suoratoistopalveluiden selkein etu perinteiseen televisioon nähden on tietysti se, että suoratoistopalvelun käyttäjä päättää itse milloin katsoo elokuvia tai sarjoja. Televisio on taas kahlittu etukäteen laadittuihin ohjelma-aikatauluihin, joten ohjelmat pitää erikseen tallentaa jos niitä haluaa katsoa milloin itselle parhaiten sopii – tällöinkin katsoja on kahlittu TV:n sijaintiin. Netflixin tuore nettikysely osoittaa , että suoratoistopalvelun periaatteellisia mahdollisuuksia käytetään hyväksi myös käytännössä. Kaksi kolmesta katsoo nimittäin Netflixiä kodin ulkopuolella julkisissa tiloissa. Tutkimus tehtiin elo-syyskuun vaihteessa ja siihen otti osaa 37 000 aikuista.Suosituin paikka kodin ulkopuolella Netflixin katselulle oli julkinen liikenne. Käytännössä Netflix pistetään pyörimään työ- ja lomamatkoilla lentokoneissa, busseissa ja junissa. Katselu ei välttämättä lopu työmatkaan, vaan 26 prosenttia vastaajista paljasti katsovansa TV-sarjoja myös työpaikalla. Pieni joukko (7 %) paljasti katsoneensa Netflixiä myös julkisissa vessoissa.Julkisissa tiloissa Netflixin katsominen johtaa väkisin siihen, että puhelimen ruutu saa muutakin yleisöä. Noin 45 prosenttia kertoi saaneensa jonkun kiinni olan yli katselemisesta. Vieraiden ruutujen katselu ei välttämättä kannata, sillä silloin sarjan jännittävä kohta saattaa spoilaantua. Näin on käynyt 11 prosentilla vastaajista.