Intel valmistaa jatkossa iPhonien prosessorit? Intel voitti Applen 5G-toimitukset

Puolijohdejätti Intelin ja Applen yhteistyö iPhonien suunnittelussa voi syventyä tulevina vuosina, kirjoittaa Fast Company . Sivuston tietojen mukaan Intel suunnittelisi parhaillaan 5G-modeemipiiriä Applen tulevia puhelinmalleja varten.Tällä hetkellä Apple käyttää Intelin modeemeja joissain iPhoneissa, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa CDMA-verkkoteknologiaa tukevien operaattoreiden valikoimissa tarjotaan Qualcommin kehittämillä modeemeilla varustettuja iPhoneja. Fast Companyn lähteiden mukaan seuraavien vuosien aikana Applen on tarkoitus hylätä Qualcommin piirit kokonaan.Intelin ja Applen tavoitteena on luoda 5G-modeemi, joka voitaisiin integroida osaksi Applen uusia A-järjestelmäpiirejä. Näin ollen järjestelmäpiiri sisältäisi suorittimen, grafiikkaprosessorin, modeemin ja joukon muita keskeisiä piirejä. Tällä hetkellä modeemi on erillinen piiri iPhonen emolevyllä. 5G-yhteistyön myötä Apple siirtäisi A-järjestelmäpiirien valmistuksen Intelin tehtaisiin – aiemmin Apple on valmistuttanut piirit TSMC:llä tai Samsungilla.Syy miksi Apple on edelleen käyttänyt Qualcommin modeemeja, on ollut Intelin puutteelliset CDMA-valmiudet. Yhdysvalloissa esimerkiksi Verizon on vaatinut, että sen verkossa toimivien puhelimien on tuettava CDMA-teknologiaa. Vuoden kuluttua Verizonin on tarkoitus luopua tästä vaatimuksesta, mikä parantaa Intelin modeemien kilpailukykyä oleellisesti.Apple on kokenut Qualcommin rojaltibisneksen oleva ylettömän aggressiivinen, minkä takia Apple on pyrkinyt aktiivisesti eroon yhtiön modeemeista. Intel paljasti eilen saaneensa valmiiksi ensimmäiset 5G-tasoiset modeemit. Uudet XMM 8000 -sarjan modeemit tulevat toimimaan alle kuuden gigahertsin taajuusalueella ja ne tukevat 2G-, 3G- ja 4G-verkkoja (sisältäen tuen CDMA:lle). XMM 8060 -modeemin odotetaan löytyvän vuoden 2019 puolivälin jälkeen tulevissa laitteissa.