Näillä saat OnePlus 5:een uutta väriä, OnePlus 5T:n taustakuvat julkaistiin

Kiinalaisyhtiö OnePlus esitteli eilen uuden huippupuhelimen, joka uudisti kesäkuussa esiteltyä OnePlus 5:ttä hienoisesti. Uudesta laitteesta löytyy mm. suurempi näyttö, hieman erilainen kamera, sekä uusi sormenjälkilukijan sijoittelu.Näiden lisäksi yhtiö uudisti myös hieman käyttöliittymän näkymää uusilla taustakuvilla. Onneksi kuvat on nyt julkaistu, joten mikäli uudenlaisen värikkään näkymän haluaa käyttöön myös mm. OnePlus 5:ssä, niin se on nyt helposti mahdollista.Taustakuvat ovat taiteilija Hampus Olssonin käsialaa, ja OnePlus on antanut hänelle vapaat kädet julkaista taustakuvat myös verkossa. Niinpä Olssonin viisi komeaa taustakuvaa löytyy herran omasta blogista ja peräti 4K-resoluutiossa. Luonnollisesti täyden ilon taustakuvista saa vain 18:9-suhteen näytöllä, jollainen löytyy ensimmäistä kertaa OnePlussan laitteessa OnePlus 5T:stä.Taustakuvat on helppo ladata suoraan omaan laitteeseen, joten suuntaa katsastamaan uuden taustakuvat täältä . Alta voit katsastaa allekirjoittaneen suosikin.