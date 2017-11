OnePlus 5T:n myynti alkaa Suomessa pian – Näin paljon se maksaa

Edullisia mutta teknisesti edistyksellisiä puhelimia tehtaileva OnePlus esitteli eilen illalla uusimman lippulaivapuhelimensa, OnePlus 5T:n. Puhelimen tekniikka on hyvin samankaltainen kuin keväällä julkistetussa OnePlus 5T:ssä, mutta muutamia muutoksiakin löytyy.Huomattavin muutos on näytön koon kasvattaminen 6,01 tuumaan ja kuvasuhteen venyttäminen 18:9:ään. Korkeamman näytön johdosta OnePlussan on pitänyt siirtää sormenjälkilukija puhelimen takakuoreen, jotta puhelin säilyisi järkevän muotoisena ja kokoisena. Jos sormenjälkilukijan sijoittelu ei miellytä, voi puhelimen aukaista kasvojentunnistuksen avulla. Puhelimen kaksoiskameraankin on tullut teknisiä muutoksia, minkä johdosta kaksoiskameralla ei voi enää zoomata optisesti.OnePlus 5T tulee myyntiin Suomessa 21. marraskuuta eli ensi viikon tiistaina. Hintaa 64 gigatavun mallilla on 499 euroa ja 128 gigatavun malli maksaa 559 euroa. Keväällä esitelty OnePlus 5 on 20 euroa edullisempi. Opiskelijat voivat hankkia OnePlus 5T:n 10 prosenttia halvemmalla