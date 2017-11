Kumpi kannattaa ostaa, OnePlus 5T vai Huawei Honor 9 Premium?

Vertailussa

OnePlus 5T

Huawei Honor 9 Premium Kuvat



Mitat

156,1 x 75 x 7,3 mm

147,3 x 70,9 x 7,5 mm Paino

162 g

155 g Runko

Alumiinia

Alumiinia ja takaosa lasia Käyttöjärjestelmä

Android Nougat

Android Nougat Näyttö

6,01", 18:9, 2160 x 1080 pikseliä, AMOLED

5,15", 16:9, 1920 x 1080 pikseliä, IPS LCD RAM

6 / 8 GB GB

6 GB Tallennustila

64 / 128 GB

128 GB Kamera

16 (f/1.7) + 20 MP (f/1.7) ja 16 MP (edessä)

12 (f/2.2) + 20 MP (f/2.2) ja 8 MP (edessä) Sormenjälkilukija

On, takana

On, edessä Suoritin

Qualcomm Snapdragon 835

HiSilicon Kirin 960 Akku

3300 mAh, Dash-pikalataus

3200 mAh, pikalataus Hinta

n. 499/559 €

529 €

Huippupuhelinten hinta alkaa Samsungin ja Applen ykköslaitteissa päästä toiselle tuhannelle, joten on selvää, että tilaa hieman näitä heikommin varustelluille malleille on entistä enemmän. Itseasiassa ominaisuuksista ei tarvitse edes karsia älyttömästi ja hinnan voi tiputtaa puoleen.Niinpä tällä kertaa vertailussa ovatkin kiinalaisvalmistajien liki-huippupuhelimet, joiden hinta on kuitenkin kalleimpia älypuhelimia puolet halvempi.OnePlussan juuri esittelemä OnePlus 5T sekä Huawein Honor 9 Premium ovat noin viiden sadan euron hintaluokassa parhaimmistoa. Vaikka lähtökohta laitteeseen on kovasti samanlainen niin eroavaisuuksia löytyy melkoisesti.OnePlus 5T on yhtiön ensimmäinen älypuhelin, josta löytyy reunukseton näyttö. Tämä tarkoittaa, että OnePlus tarjoaa valtaisasti enemmän näyttöpinta-alaa, joskin resoluutio on vain marginaalisesti suurempi pystysuunnassa. Trendikäs liki koko etupaneelin näyttö on tuttu noista kaksi kertaa kalliimmista laitteista, joskin Huaweilla on tarjota samaa noin 800 euron hintaluokassa.Näyttö on OnePlussalla AMOLED ja Huaweilla IPS LCD, joista yleisesti parempana pidetään OLED-pohjaista näyttöä, vaikka molemmilla onkin omat hyvät puolensa.Myöskään kamerat eivät ole aivan samanlaiset, vaikka molemmista löytyy takaa kaksoiskamera. Honor 9 Premiumin kamera tarjoaa zoomin, jollainen löytyi myös OnePlussan edellisestä mallista, mutta tällä kertaa OnePlussan kaksoiskamera tarjoaa pääasiassa parempaa hämäräkuvausta.OnePlussan kameroista löytyy merkittävästi suurempi aukko ja siten se ottaa vastaan paremmin valoa, joka varmasti näkyy kuvissa. Honorin tapauksessa toinen kamera on varustettu mustavalkosensorilla, jonka tarkoituksena on parantaa yksityiskohtia. Etukameroissa OnePlus tarjoaa megapikseleitä tuplasti, joka tosin ei tietysti kerro kaikkea sen laadusta.Suorittimien osalta Huawei tarjoaa oman HiSilicon Kirin 960 -piirin, kun taas OnePlus luottaa Qualcommin Snapdragon 835 -piiriin. Vaikka Huawein omat piirit ovat vuosien saatossa parantuneet, niin suorituskyvyssä OnePlus 5T varmasti lyö Honorin.OnePlussalla RAM-muistien tarjonta on pari gigatavua parempi huippuversiossa, joka parantaa erityisesti moniajokäyttöä, mutta Huawein ja perusversio OnePlus 5T:n kuusi gigatavua ei ole huonosti sekään. Tallennustilan osalta Huawei tarjoaa 128 gigatavua ja OnePLus riippuen mallista 64 tai 128 gigatavua, mutta Huaweilla on lisäksi tarjota muistikorttipaikka, jolla se pääsee selvästi edelle.Molemmat laitteet tukevat USB-C-latausta, mutta akku on OnePlussalla hieman suurempi, ja Dash-lataus päihittää nopeudessa Huawein oman pikalatauksen.Kokoa Honor 9 Premiumilla on selkeästi vähemmän, joten jos vaatimuksena on pieni koko niin 5,15 tuuman näytöllä varustettu Honor on parempi valinta kuin 6,01 tuuman OnePlus.Vaikka ero ei ole valtaisa, niin pääosin uusi OnePlus 5T päihittää Huawein Premium-varustellun (suurempi tallennustila ja RAM-muisti) Honor 9:n. Tarkemman speksivertailun näet alla.