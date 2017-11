OnePlus julkaisi suuren päivityksen OnePlus 3:lle ja 3T:lle

Kiinalainen älypuhelinvalmistaja OnePlus on hemmotellut viime vuoden älypuhelinmallien omistajia uudella päivityksellä. Yhtiö on julkaissut OxygenOS 5.0 -päivityksen sekä OnePlus 3:lle että puoli vuotta uudemmalle OnePlus 3T:llle.Uusi päivitys on merkittävä uudistus käyttöliittymään, mutta erityisesti uuden päivityksen merkityksestä kertoo mukana tuleva uusi Android-käyttöjärjestelmäversio. OxygenOS 5.0 on näet rakennettu Android Oreon, eli Androidin kahdeksannen version päälle.Päivityksen uudistuksista Oreo-ominaisuuksien lisäksi kertoo mm. XDA-developers . Niiden joukossa on mm. lisätty picture-in-picture-moodi, automaattitäyttö sekä älykäs tekstinvalinta. Lisäksi uudistuksiin kuuluu pika-asetusten uusi design, launcherin eli perusnäkymän ulkonäkö, sovelluskansioiden ulkoasu sekä lisätyt ilmoituspisteet sovelluksille.OnePlus 5:n ja 5T:n odotetaan saavan uuden version heti ensi vuoden alkuun. Avoimen beetaversion puolestaan voi saada jo kenties tässä kuussa.Jakelu on aloitettu porrastetusti, joten tänään päivitystä ei välttämättä näy vielä omalla laitteella, mutta ei huolta, päivitys saapunee lähiaikoina kaikkiin puhelimiin.