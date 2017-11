Kestävyystestaaja OnePlus 5T:stä: Takapaneeli iPhonea kestävämpi ja laitteen hinta iPhonen takalasin korjausta pienempi

OnePlus esitteli viime viikolla uuden huippupuhelimen, joka parantaa hieman kesällä esitellystä OnePlus 5:stä. Uudistukset olivat verratain pieniä, mutta suurempi näyttö ja sormenjälkilukijan muutokset vaikuttivat myös ulkoiseen olemukseen.



Älypuhelinten kestävyystestaaja Zach Nelson on julkaissut uuden videon YouTubessa omalla JerryRigEverything-kanavallaan, jossa tarkastelee tällä kertaa OnePlus 5T:n kestävyyttä. Oletuksena tietysti on, että kestävyys on samalla tasolla kuin edeltäjässä, koska kyse on niin läheisestä sukulaisesta, mutta miten näytön ja sormenjälkilukijan muutokset vaikuttivat kestävyyteen?

No eivät kovinkaan paljoa, sillä tämäkin OnePlus-malli kesti kidutusta varsin hyvin. Erikoisessa, ja hieman kyseenalaisessa, polttotestissä näyttöön jäi merkki, mutta muuten laite läpäisi testit lähes moitteetta. Käytännössä koko laite on etupaneelia lukuunottamatta kestävää metallia, joten kestävyys on kohdillaan.



Zach huomauttaa vieläpä, että koko laitteen hinta on edullisempi kuin iPhone X:n takalasin korjaaminen. Lisäksi lasinen takapaneeli on iPhone X:ssä ja iPhone 8:ssä myös varsin herkkä rikkoutumaan, mutta kyseisten iPhone-mallien tavoin OnePlussasta ei löydy langatonta latausta.



Laitteesta ei löydy tosin vedenkestävyydestä kertovaa IP-sertifikaattia, josta miinuspisteet, joskin joidenkin epävirallisten kokeilujen perusteella ainakin OnePlus 5 on melko kestävä pieniä vesivahinkoja vastaan.



Koko kidutusvideon näet alta.