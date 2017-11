Tesla esitteli täysin uuden tuotteen – Lataa myös älypuhelimia

esitteli viime viikolla konseptimallit-kuorma-autosta sekä uuden-urheiluauton. Näiden jatkoksi Teslalta saatiin ihan myyntiin asti yltänyt tuote , mutta valitettavasti tarkkasilmäisimmät kuluttajat ostivat sen varastot tyhjiksi.Kyseessä on Teslan itse suunnittelema mobiililaturi, jonka avulla voi matkojen aikana ladata vaikkapa puhelimen akun uudelleen täyteen. Kapasiteetti ei päätä huimaa, sillä Tesla-logolla varustettuun laturiin on mahdutettu vain 3350 milliampeeritunnin akku. Vaikka sille lätkäistiin 45 dollarin hinta, sai Tesla myytyä varastot nopeasti tyhjäksi.Laturissa on USB-, microUSB ja Lightning-portit, joten sitä voi käyttää Androidiin perustuvien laitteiden sekä Applen mobiilituotteiden kanssa.Tuotekokeilujen ja erilaisten akkuratkaisujen esittely lienee järkevää, sillä Teslan hallussa on yksi maailman suurimmista akkutehtaista ja lisää on tulossa. Vaikka akkujen pääasiallinen käyttökohde onkin sähköautot, on järkevää yrittää löytää akkukennoille muitakin käyttökohteita. Esimerkiksi Powerwallin ansiosta akkuja voidaan käyttää kotiolosuhteissa esimerkiksi aurinkokennojen jatkeena.